Son dakika haber: İZMİR Kahraman güvenlik görevlisi dehşet anlarını anlattı
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Son dakika haber: İZMİR Kahraman güvenlik görevlisi dehşet anlarını anlattı

Son dakika haberleri... Kahraman güvenlik görevlisi dehşet anlarını anlattıİZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, 2 gün önce kimliği belirsiz bir kişinin bıçak zoruyla nitelikli cinsel istismar girişiminde bulunduğu D.G.'yi kurtaran özel güvenlik görevlisi 45 yaşındaki Ercan Y.

22.07.2020 16:36 | Son Güncelleme: 22.07.2020 16:46

Kahraman güvenlik görevlisi dehşet anlarını anlattı

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, 2 gün önce kimliği belirsiz bir kişinin bıçak zoruyla nitelikli cinsel istismar girişiminde bulunduğu D.G.'yi kurtaran özel güvenlik görevlisi 45 yaşındaki Ercan Y., o anları anlatıp, Benim de kızım var ve yapmam gerekeni yaptım dedi.

Geçen 20 Temmuz'da, saat 07.10'da işten dönen D.G.'nin önü, Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Karşıyaka Çok Katlı Pazar Yeri yakınında bıçaklı bir kişi tarafından kesildi. D.G.'yi duvar dibine çeken şüpheli, nitelikli cinsel istismarda bulunmak istedi. Şüphelinin saldırısından kurtulmak isteyen D.G., çığlıklarına Karşıyaka Belediyesi'nde güvenlik görevlisi olarak görev yapan Ercan Y., koştu. Güvenlik görevlisi Ercan Y.'nin geldiğini gören saldırgan, koşarak kaçtı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. D.G.?nin saldırganı engellemek istediği sırada, elinden bıçak darbesi ile yaralandığı belirlendi. Sağlık ekipleri D.G.?nin gereken tedavisini olay yerinde yaparken, polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Polis, genç kadın ve güvenlik görevlisinin Ercan Y.'nin ifadesinden yola çıkarak 25-30 yaşlarında, esmer, üzerinde kot pantolon ve siyah tişört bulunan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

SALDIRGAN, 'SEN İŞİNE BAK' DEMİŞ

Karşıyaka Belediyesi'nde güvenlik görevlisi olarak görev yapan Ercan Y. yaşanan o anları, Olay günü vardiyam bitmek üzereydi. Üzerime değiştirmek için soyunma odasına gittim. Burada kedi miyavlamasına benzer bir ses duyunca, pencereden dışarı baktım ama bir şey göremedim. Geri dönerken 'yardım edin' diye bağıran birinin çığlıklarını duydum. Pencereyi tekrar açtım, ancak yine bir şey göremedim. Biraz daha aşağıya bakınca, bir adam olduğunu gördüm. Kadının arkasındaydı ve ensesinden bastırmıştı. 'Ne oluyor orada' diye bağırdım. Kadın, 'Yardım et ağabey' diye bağırdı. Bunun üzerine adama 'Kadını bırak lan? diye bağırdım. Ancak saldırgan, 'Sen işine bak' diye karşılık verdi. Polisi arayacağımı söyleyince, kaçmaya başladı. Bu sırada kadın da 'polis? diye bağırarak, kaçmaya başladı. Ben de hemen kulübeden çıkıp, kadının yanına gittiğimde, kaldırımda şoka girmiş bir şekilde oturuyordu. Sakin olmasını söyledim. Kendisini rahatsız eden kişinin kim olduğunu sorduğumda tanımadığını, işten evine dönerken yanına sessizce yaklaşıp, bıçağı boğazına dayayarak nitelikli cinsel istismarda bulunmaya çalıştığını söyledi. Kaçarken suçlunun bıçağını almıştı. Ben de durumu polise bildirdim dedi.

'TEPKİSİZ KALAMAZDIM'

Yaşanan olaya sessiz veya tepkisiz kalmasının mümkün olmadığını belirten Ercan Y., 'Pınar Güntekin haberlerini üzülerek okudum. O şahıs, belki ben olmasaydım D.G.?ye nitelikli cinsel istismarda bulunacak veya öldürecekti. Bu tarz olayların olmasını istemiyoruz. Güvenlik görevlisi olarak, insan olarak yapmam gerekeni yaptım. Benim de kızım var. Vatandaşlık görevimi yaptım ve içim çok rahat. Hiçbir şey olmamış gibi yapmaya vicdanım el vermedi. Eğer herkes sessiz kalırsa bu olayların önü alınmaz. Herkes sesini çıkarsın ki aramızdaki bu kişiler yok olup gitsinler diye konuştu.

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Son dakika haber: İZMİR Kahraman güvenlik görevlisi dehşet anlarını anlattı

Kaynak: DHA

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