Son dakika haber | İzmir'in ilçelerinde, belediyelere 'moloz kirliliği' tepkisi
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Son dakika haber | İzmir'in ilçelerinde, belediyelere 'moloz kirliliği' tepkisi

Son dakika habere göre İzmir'in ilçelerinde, belediyelere 'moloz kirliliği' tepkisiİZMİR'de, Karabağlar ilçesine moloz hafriyatının yasa dışı olarak dökülmesinin ardından Gaziemir ve Bornova ilçelerinde de benzer görüntüler ortaya çıktı.

Son dakika haber | İzmir'in ilçelerinde, belediyelere 'moloz kirliliği' tepkisi
02.07.2020 11:06 | Son Güncelleme: 02.07.2020 11:09

İzmir'in ilçelerinde, belediyelere 'moloz kirliliği' tepkisi

İZMİR'de, Karabağlar ilçesine moloz hafriyatının yasa dışı olarak dökülmesinin ardından Gaziemir ve Bornova ilçelerinde de benzer görüntüler ortaya çıktı. Bölge halkı, moloz kirliliğinin önüne geçilmediği iddiasıyla belediyelere tepki gösterdi.

Karabağlar Belediyesi'ne bağlı Uzundere Mahallesi'nde yaklaşık 45 bin metrekarelik tarım alanında oluşan moloz ve hafriyat dağları, tepki çekerken, bölgede temizlik çalışmaları ise hala başlatılmadı. Uzundere'de oluşan moloz dağlarının yanı sıra şehrin iki farklı ilçesinde de benzer görüntüler ortaya çıktı. Gaziemir'in Evka-7 semtinde bulunan ve belediye otobüsleri ile şehirci minibüslerin de son durağı olan Zafer Mahallesi'ne kaçak olarak dökülen moloz ve hafriyatlar nedeniyle çevre kirliliği başladı. 800 Sokak'ta, ana yolun yanındaki boş araziye dökülen moloz dağlarının gün geçtikçe büyümeye başladığı görülürken, hemen karşı tarafında bulunan ormanlık alanın içinde de aynı manzaraya rastlandı. Ağaçların yanı başına dökülen kaçak moloz ve hafriyatlar, artmaya devam ederken, belediyeye bağlı ekipler tarafından henüz çalışma başlatılmadı.

DERE YATAĞI DÖKÜM ALANI OLDU

Gaziemir'in ardından Bornova ilçesinde de yine kaçak moloz ve hafriyat dökümü yapılmaya devam ettiği ortaya çıktı. Laka Deresi'nin hemen yanında bulunan alana, çevre sakinlerinin iddialarına göre, gece saatlerinde kamyonlarla kaçak olarak moloz ve hafriyat dökümü yapılıyor. Ancak Karabağlar ve Gaziemir'de olduğu gibi bu bölgede de ekiplerin kaçak olarak dökülen moloz ve hafriyatlarla ilgili çalışma yapmadığı gözlendi.

Öte yandan hem Gaziemir hem de Bornova'ya dökülen moloz ve hafriyatlar arasında, Dünya Sağlık Örgütü Uluslararası Kanser Araştırma Merkezi tarafından kanserojen maddeler listesinde yer alan asbesti içeren eternit maddelerinin de bulunduğu görüldü.

MAHALLELİDEN TEPKİ

Laka Mahallesi'nde oturan Mehmet Vakıf Calban (61), moloz ve hafriyat dökümüne tepki gösterdi. Daha önce birçok kez şikayette bulunmalarına rağmen sonuç alamadıklarını belirten Calban, "Biz şu anda, şehrin yalnızca 1,5 kilometre uzaklığında köy mü, kasaba mı, mahalle mi olduğu belli olmayan kayıp bir yerdeyiz. Doğru dürüst suyumuz akmaz, günde 3 otobüsten fazla otobüs gelmez. Bir de moloz, rezilliğe bakın. Her yer pislik içinde. Bu görüntü, yerel belediyelerin içine siniyorsa benim diyecek hiçbir şeyim yok. Daha önce hem dilekçe verdik hem de şikayette bulunduk. Ancak hiçbir sonuç alamadık. Sürekli 'ilgileneceğiz' diyorlar. Biz artık bu durumdan şikayetçiyiz. Burada otlayan hayvanların ürünlerini kullanıyoruz. Buradan her türlü hastalığı kapma riskimiz var. Belediye buraya bir kepçe yollamaya aciz mi?" diye konuştu.

'GEÇ SAATTE DÖKÜYORLAR'

Mahalleliden Said Algül (61) de kaçak dökümlerin sabaha karşı yapıldığını öne sürerek, "Bu bölgenin temizlenmesini ve yeşillendirilmesini istiyoruz. Çocuklarımızın gelip güzelce vakit geçirecekleri bir yer olsun burası. Bu molozlar, sabaha karşı plakalarını bantlarla kapatan kamyonlar tarafından dökülüyor. Böylece kimse de onları tespit edemiyor. Gün geçtikçe molozlar büyüdü ve rezil bir hal aldı. Belediyeler artık bu pislikleri temizlesin. Ne çektiğimizi gelip görsünler. Bizi bu pisliğin içinden kurtarsınlar. Nasıl ki şehir merkezindeki vatandaşsa Laka Mahallesi'nde yaşayanlar da aynı vatandaş" dedi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

Manşet

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