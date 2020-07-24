Son dakika haber | İzmir'in en büyük fay hattı görüntülendi
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Son dakika haber | İzmir'in en büyük fay hattı görüntülendi

Son dakika haberi... Yaklaşık 50 kilometre uzunluğa sahip olan ve bu özelliğiyle İzmir'in en büyük fayı olan Tuzla fayında inceleme başlatan deprem uzmanları, kazdıkları hendekte fayın jeolojik geçmişini araştırırken, 7 büyüklüğünde bir deprem üretme potansiyeline sahip olan fay hattı görüntülendi.

Son dakika haber | İzmir'in en büyük fay hattı görüntülendi
24.07.2020 14:43 | Son Güncelleme: 24.07.2020 15:21

Yaklaşık 50 kilometre uzunluğa sahip olan ve bu özelliğiyle İzmir'in en büyük fayı olan Tuzla fayında inceleme başlatan deprem uzmanları, kazdıkları hendekte fayın jeolojik geçmişini araştırırken, 7 büyüklüğünde bir deprem üretme potansiyeline sahip olan fay hattı görüntülendi.

2018 yılında başlayan TÜBİTAK projesi kapsamında İzmir'i en çok etkileyen fayların hangi periyotlarla kaç büyüklüğünde deprem ürettiğine dair jeolojik araştırma yapılıyor. Yaklaşık 50 kilometre uzunluğa sahip olan ve bu özelliğiyle İzmir'in en büyük fay hattı olan Tuzla fayının geçtiği Menderes'te hendek açan deprem uzmanları, fayın 7 büyüklüğündeki bir depremi üretme potansiyeli olduğunu ortaya çıkardı.

İzmir'de bulunan 4 fayın ardından Tuzla fayı üzerinde çalışmalara başladıklarını söyleyen Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Bu fayla birlikte çalışmalarımızın da sonuna geldik. Tuzla fayı olarak adlandırılan bu fay yaklaşık 50 kilometre uzunlukta. Bu çalışmanın ana amacı, fayların geçmiş dönemlerde ürettikleri depremleri ortaya çıkartmak. Kaç yılda bir, ne kadar büyüklükte bir deprem ortaya çıkardıklarını saptamaya çalışıyoruz. 2023'e kadar Türkiye'deki 485 fayın bu şekilde kesilip geçmişinin ortaya çıkarılması hedefleniyor" dedi.

"Gaziemir ve Bornova'dan geçiyor"

Tuzla fayının İzmir'in en büyük fay hattı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Sözbilir, "Bu fay 7 civarında bir deprem üretebilecek bir fay. Bu fay deniz tarafından Doğanbey'den başlayıp kuzeye doğru Yeniköy, Çatalca, Gaziemir ve Bornova'ya uzanan bir fay. 1992'de 6 büyüklüğündeki Doğanbey depremi bu fay üzerinde gerçekleşti. Bu bölgedeki faylar 500, bin ve 2 bin yılda bir deprem üretiyor. Bu fayın depremi hangi zamanlarda ürettiğine dair bir veri yok elimizde henüz. O veriyi elde edebilmek için çalışıyoruz" diye konuştu.

Sözbilir, çalışma için fayların kesilmesinin bir tehlike arz etmediğini, depremin insan eliyle değil doğal nedenlerden oluştuğunu da açıkladı. - İZMİR

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Kaynak: İHA

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