Son dakika haber! İzmir'in Aliağa ilçesinde bir limanın yakınındaki ağaçlandırma sahasında yangın çıktı
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Son dakika haber! İzmir'in Aliağa ilçesinde bir limanın yakınındaki ağaçlandırma sahasında yangın çıktı

Son dakika haber! İzmir'in Aliağa ilçesinde bir limanın yakınındaki ağaçlandırma sahasında yangın çıktı
Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... İzmir'in Aliağa ilçesinde Nemrut Körfezi'nde yer alan bir limanın yakınındaki ağaçlandırma sahasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

İzmir'in Aliağa ilçesinde Nemrut Körfezi'nde yer alan bir limanın yakınındaki ağaçlandırma sahasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Körfezde bulunan bir limanın konteyner depolama alanı yakınlarındaki ağaçlandırma sahasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter ile 6 arazöz sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz

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