Son dakika haber! İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, muhtarlarla bir araya geldi
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Son dakika haber! İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, muhtarlarla bir araya geldi

Son dakika haber! İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, muhtarlarla bir araya geldi
Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Konak ve Bornova ilçesindeki bazı mahalle muhtarlarıyla buluştu.

İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Konak ve Bornova ilçesindeki bazı mahalle muhtarlarıyla buluştu.

Konak'a bağlı Kadifekale ve Bornova'ya bağlı mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Şahne, emniyet müdürlüğünün çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi verdi.

İl emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri ve ilçe emniyet müdürlerinin de katıldığı toplantıda, kentin genel güvenliği, asayiş, trafik, narkotik konuları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu..

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış

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