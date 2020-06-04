Son dakika haber: İZMİR Hayvanseverlerden köpeğe şiddete tepki
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Son dakika haber: İZMİR Hayvanseverlerden köpeğe şiddete tepki

Son dakika gelişmesine göre Hayvanseverlerden köpeğe şiddete tepkiİZMİR'de, kimliği belirsiz bir kişinin, komutunu dinlemeyip kaçtığı gerekçesiyle köpeğine şiddet uyguladığı sırada çekilen görüntüleri, sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu.

04.06.2020 15:47 | Son Güncelleme: 04.06.2020 15:53

Hayvanseverlerden köpeğe şiddete tepki

İZMİR'de, kimliği belirsiz bir kişinin, komutunu dinlemeyip kaçtığı gerekçesiyle köpeğine şiddet uyguladığı sırada çekilen görüntüleri, sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu. Hayvanseverler, hayvanlara şiddet gösterenlerin daha büyük cezalar alması gerektiğini söyledi.

Buca ilçesine bağlı Adatepe Mahallesi'nde, iddiaya göre kaçan köpeğini bulan kimliği öğrenilemeyen kişi, elindeki sert bir cisimle hayvana şiddet uyguladı. Bir vatandaşın cep telefonu ile kaydettiği görüntüde, sahibi olduğu anlaşılan kişinin köpeğe sert bir cisimle vurduğu sırada, "Kimsin sen, nasıl kaçarsın? Benim sözümü nasıl dinlemezsin?" diye bağırdığı görüldü. Söz konusu görüntünün sosyal medyada paylaşılması üzerine, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı olaya tepki gösterdi. Olay, hayvanseverler tarafından da tepkiyle karşılandı.

'CANİCE BİR HAREKET'

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Gönüllüsü Sevda Berna Gültekin (23), "Yıllardır Buca bölgesinde hayvanlarla ilgili faaliyetler yapıyorum. Bu olay da burada olmuş. Köpek de bir can ve bu köpek evcil bir hayvan. Kaçtı diye böyle davranılması kabul edilemez. Yıllardır HAYTAP Hayvan Hakları Yasası'nın çıkması için mücadele veriyor. Hayvanlara uygulanan şiddet Kabahatler Kanunu'na giriyor. Sadece cüzi bir para cezası uygulanıyor. Araştırmalarda bile bir kişinin hayvanlara şiddet uygulamasının altında bir sürü psikolojik neden çıkıyor. Bunun daha büyük bir cezası, hapis cezası olması gerekiyor. Onlar da bir canlı. Hayvanlara şiddet hem suç hem de günah. Bir annenin çocuğunu dövmesinden hiçbir farkı yok. Burada şahıs tamamen köpeğe ego gösterisi yapmış. Bu şekilde köpek terbiye edilmez. Köpek dünyanın en sadık hayvanıdır. Bu hareket çok canice ve vahşice" dedi.

Son dakika haber: İZMİR Hayvanseverlerden köpeğe şiddete tepki

Kaynak: DHA

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