Son dakika haber... İzmir Emniyet Müdürlüğü hazırladığı kliple vatandaşları "evde kalmaya" çağırdı
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Son dakika haber... İzmir Emniyet Müdürlüğü hazırladığı kliple vatandaşları "evde kalmaya" çağırdı

19.12.2020 02:57 | Son Güncelleme: 19.12.2020 03:00
Son dakika haber... İzmir Emniyet Müdürlüğü hazırladığı kliple vatandaşları

Son dakika haberler: İzmir Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan kliple, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için "evde kal" çağrısında bulunuldu.

İzmir Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan kliple, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için "evde kal" çağrısında bulunuldu.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından paylaşılan klipte, polis ekiplerinin gece saatlerinde yaptığı denetime ait görüntüler yer aldı.

Videoda "Evde kal İzmir" ve "Biz sizin için varız" ifadeleriyle vatandaşlara çağrıda bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin

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