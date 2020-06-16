Son dakika haber! İzmir'den asker uğurlamasına geldi, 14 ev karantinaya alındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber! İzmir'den asker uğurlamasına geldi, 14 ev karantinaya alındı

Son dakika haberi: Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde asker uğurlamasına gelen bir kişide korona virüs testinin pozitif çıkması sonucu 14 ev tedbir amacıyla karantinaya alındı.

Son dakika haber! İzmir'den asker uğurlamasına geldi, 14 ev karantinaya alındı
16.06.2020 18:27 | Son Güncelleme: 16.06.2020 18:31

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde asker uğurlamasına gelen bir kişide korona virüs testinin pozitif çıkması sonucu 14 ev tedbir amacıyla karantinaya alındı.

Alınan bilgiye göre, İzmir'den Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesine bir yakınının asker uğurlaması için gelen bir kişiye yapılan testler sonucunda korona virüs teşhisi konuldu. Durum üzerine çalışma başlatan sağlık ekipleri, şahsın temasta bulunabileceği kişileri belirledi. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu da Zafer Mahallesi Şehit Alpaslan Yazıcı Caddesi üzerinde bulunan 14 evde ikinci bir değerlendirmeye kadar tedbir amacıyla karantina uygulamasını kararlaştırdı. Ekipler, karar üzerine sokakta önlem alarak güvenlik şeridi çekti. Karantina altındaki vatandaşların kontrolleri süreç boyunca sağlık personeli tarafından sağlanacak. Ailelerin ihtiyaçları da Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacak. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Listeye Bursa da eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 45'e yükseldi Haber
Listeye Bursa da eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 45'e yükseldi
Van'da koronavirüs salgınında ikinci dalga yaşanıyor! 18 bin kişi karantinada Haber
Van'da koronavirüs salgınında ikinci dalga yaşanıyor! 18 bin kişi karantinada
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, yasaklara dönüş için ilk sinyali verdi: Kararları gözden geçirebiliriz Haber
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, yasaklara dönüş için ilk sinyali verdi: Kararları gözden geçirebiliriz
Abisini öldüren sanık: Sağ kalırsa beni yaşatmaz diye bir daha ateş ettim Haber
Abisini öldüren sanık: Sağ kalırsa beni yaşatmaz diye bir daha ateş ettim
Emekli Koramiral Atilla Kıyat, skandal sözleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi Haber
Emekli Koramiral Atilla Kıyat, skandal sözleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi
İnternetten görüp üretmeye başladığı dekoratif çiçeklerin tanesini 20 bin liraya satıyor Haber
İnternetten görüp üretmeye başladığı dekoratif çiçeklerin tanesini 20 bin liraya satıyor
Oyuncu Hilal Altınbilek iş adamı David Nahmiyas ile teknede görüntülendi
Oyuncu Hilal Altınbilek iş adamı David Nahmiyas ile teknede görüntülendi
Ortaokul öğrencisi, piknikte bulup 'meteor' sandığı taşa gözü gibi bakıyor
Ortaokul öğrencisi, piknikte bulup 'meteor' sandığı taşa gözü gibi bakıyor
Habermetre, koronavirüs salgını sürecinde en çok haber konusu olan siyasi isimleri listeledi
Habermetre, koronavirüs salgını sürecinde en çok haber konusu olan siyasi isimleri listeledi
Koronavirüse aldırış etmeyen vatandaşlar Beşiktaş İskelesi'nde yoğunluk oluşturdu
Koronavirüse aldırış etmeyen vatandaşlar Beşiktaş İskelesi'nde yoğunluk oluşturdu
ABD'de koronavirüs için hidroksiklorokin kullanımı sonlandırıldı
ABD'de koronavirüs için hidroksiklorokin kullanımı sonlandırıldı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Max Kruse apandisit ameliyatı oldu
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Max Kruse apandisit ameliyatı oldu
Ankara Valisi Şahin'den, koronavirüs uyarısı: Vaka sayısı beklediğimiz düşüş hızını yakalayamadı
Ankara Valisi Şahin'den, koronavirüs uyarısı: Vaka sayısı beklediğimiz düşüş hızını yakalayamadı
Vakalar yeniden artışa geçti, 4 ilimizde birçok yerleşim yeri karantinaya alındı
Vakalar yeniden artışa geçti, 4 ilimizde birçok yerleşim yeri karantinaya alındı
Sıkıştığı araçtan sağ kurtarılan çocuk, çektiği acılara rağmen önce yakınlarını sordu
Sıkıştığı araçtan sağ kurtarılan çocuk, çektiği acılara rağmen önce yakınlarını sordu
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gökhan Töre ve N'Sakala'yı istiyor
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gökhan Töre ve N'Sakala'yı istiyor
Vatandaşlar, intihara kalkışan adamı canlı yayınlamak için birbiriyle yarıştı
Vatandaşlar, intihara kalkışan adamı canlı yayınlamak için birbiriyle yarıştı
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi, 'Bana bir şey olmaz' düşüncesindeki tehlikeye dikkat çekti
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi, "Bana bir şey olmaz" düşüncesindeki tehlikeye dikkat çekti
Erzincan'da 5 kişinin öldüğü kazada aracın nehre düşme anı güvenlik kamerasında
Erzincan'da 5 kişinin öldüğü kazada aracın nehre düşme anı güvenlik kamerasında
Türkiye'de kene vaka sayısı 492'ye ulaştı, 18 kişi hayatını kaybetti!
Türkiye'de kene vaka sayısı 492'ye ulaştı, 18 kişi hayatını kaybetti!
Annelerinin yokluğunu fırsat bilen 3 kardeşin macerası yürekleri ağızlara getirdi
Annelerinin yokluğunu fırsat bilen 3 kardeşin macerası yürekleri ağızlara getirdi
Bakanlığın yasak listesi güncellendi! Düğün ve nikahlarda takılar sandık içerisinde toplanacak
Bakanlığın yasak listesi güncellendi! Düğün ve nikahlarda takılar sandık içerisinde toplanacak
Emniyet Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz gazilerine müdahalede bulunulduğu iddialarını yalanladı
Emniyet Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz gazilerine müdahalede bulunulduğu iddialarını yalanladı
Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 211 metreye ulaştı
Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 211 metreye ulaştı
Çocuklara verilen yemek kuponunu yaz tatilinde iptal eden İngiltere hükümeti, Rashford'ın kampanyası sonrası geri adım attı
Çocuklara verilen yemek kuponunu yaz tatilinde iptal eden İngiltere hükümeti, Rashford'ın kampanyası sonrası...
İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç, dağda ayakları kırılmış halde bulundu
İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç, dağda ayakları kırılmış halde bulundu
Virüs Anadolu'ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı
Virüs Anadolu'ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı
Arap Birliği'nden Türkiye'nin Kuzey Irak'taki operasyonuyla ilgili küstah sözler
Arap Birliği'nden Türkiye'nin Kuzey Irak'taki operasyonuyla ilgili küstah sözler
İstanbul'un yeni emniyet müdürü, 21 yıl önce FETÖ'yü ilk kez ifşa edip Gülen'in ülkeyi terk etmesine sebep oldu
İstanbul'un yeni emniyet müdürü, 21 yıl önce FETÖ'yü ilk kez ifşa edip Gülen'in ülkeyi terk etmesine sebep oldu
Ebru Gündeş, 3 yıl aradan sonra rekor ücretle O Ses Türkiye'ye geri dönüyor
Ebru Gündeş, 3 yıl aradan sonra rekor ücretle O Ses Türkiye'ye geri dönüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Leyla Güven Halife Hafter Süleyman Soylu Musa Farisoğulları
Magazin Sezen Aksu Gülben Ergen Burcu Esmersoy Mehmet Ali Erbil
Spor Falcao Ozan Tufan Gökhan Gönül Bülent Uygun Nihat Özdemir
Daha Fazla Kaza İlaç Türk Kadın
Şu an buradasınız: Son dakika haber! İzmir'den asker uğurlamasına geldi, 14 ev karantinaya alındı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.6.2020 18:38:17. #1.15#
title