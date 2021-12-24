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İzmir'deki yangın faciasında 3 kardeş can verdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'deki yangın faciasında 3 kardeş can verdiİZMİR İzmir'in Bayındır ilçesinde çıkan ev yangınında hayatını kaybeden 3 çocuğun kardeş olduğu ortaya çıktı.

İZMİR (İHA) - İzmir'deki yangın faciasında 3 kardeş can verdi

İZMİR İzmir'in Bayındır ilçesinde çıkan ev yangınında hayatını kaybeden 3 çocuğun kardeş olduğu ortaya çıktı. 1 saatlik çalışmanın ardından alevler kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre yangın, saat 13.00 sıralarında ilçeye bağlı Hacıbekir Mahallesi, Soğuksu Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. Talat Menderes'e ait evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın nedeniyle durum, itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 1 saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü. Yangının çıktığı eve giren itfaiye ekipleri, 3 çocuğun cansız bedenini çıkardı.

Kardeş oldukları öğrenildi

Öte yandan yapılan incelemede çocukların Talha Menderes ile ikiz kardeşleri Ramiz ve Yahya Menderes oldukları belirlendi. Yangın esnasından çocukların babası Talat Menderes ile anneleri Nuriye Menderes'in evde olmadıkları öğrenildi.

Yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

İzmir'deki yangın faciasında 3 kardeş can verdi

İzmir'deki yangın faciasında 3 kardeş can verdi

İzmir'deki yangın faciasında 3 kardeş can verdi

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İhlas Haber Ajansı / Ali İhsan Çiftçi - Son Dakika Haberleri

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