Son dakika haber! İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarında 16 kişi yakalandı Son dakika 3. sayfa haberi: İzmir polisi, düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 16 kişiyi gözaltına aldı.

İzmir polisi, düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 16 kişiyi gözaltına aldı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalar yaptı. Operasyonda, uyuşturucu madde suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 kişi yakalandı.

Ayrıca ekipler, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyonun düğmesine bastı. Baskınlarda, 5 kilo 550 gram esrar, 1 kilo 34 gram sentetik uyuşturucuyla 12 bin 309 adet sentetik ecza ele geçirildi. Yapılan çalışmalarda 9 şüphelinin yakalandığı öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA