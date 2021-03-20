Son dakika haber... İzmir'deki trafik kazasında 2'si çocuk 4 kişi yaralandı
20.03.2021 09:47 | Son Güncelleme: 20.03.2021 09:50
Son dakika haberler... İzmir'in Ödemiş ilçesinde süt kamyonu ile otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde süt kamyonu ile otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bozdağ Mahallesi'nde, Yahya Kani'nin kullandığı 35 TE 308 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine karşı yönden gelen Turan Erdem yönetimindeki süt kamyonuna çarptı.
Kazada otomobildeki sürücü Kani, eşi Alime Kani ve çocukları Orhan Asaf Kani ve Nazım Arhan Kani yaralandı. Yaralılar ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp