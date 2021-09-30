Son dakika haber: İzmir'deki silahlı kavgada 2 kişi yaralandı - Haberler
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Son dakika haber: İzmir'deki silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

AA / Mustafa Güngör - Haberler | Güncel
Son dakika haber: İzmir'deki silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Gelen son dakika haberine göre İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı.

KARŞIYAKA, İZMİR (AA) - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı.

Dün akşam, Örnekköy Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma, bugün de devam etti.

Kavgaya dönüşen olayda Y.K. ve Y.E, pompalı tüfekle birbirine ateş etti. Mahalledeki diğer aile üyelerinin de karıştığı kavga, polisin müdahalesiyle sonlandırıldı. Tüfekle yaralanan Y.K ve Y.E, özel bir hastaneye kaldırıldı.

Gözaltına alınan 5 kişi, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

Polis, mahalledeki güvenlik önlemlerini artırdı.

AA / Mustafa Güngör - Son Dakika Haberleri
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