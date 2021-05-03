Son dakika haber! İzmir'deki kaçakçılık operasyonlarında 14 şüpheli hakkında işlem yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Son dakika haber! İzmir'deki kaçakçılık operasyonlarında 14 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Son dakika haber! İzmir'deki kaçakçılık operasyonlarında 14 şüpheli hakkında işlem yapıldı
Anadolu Ajansı / Halil Şahin - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre İzmir'de, geçen hafta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 14 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İzmir'de, geçen hafta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 14 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, geçen hafta 11 operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlarda 129 bin 830 dolu makaron, 244 bin 400 boş makaron, 687 kilogram tütün, 127 muhtelif emtia, 27 tarihi eser, 59 şişe sahte içki ele geçirildi.

Operasyonlarda 14 zanlı hakkında işlem yapıldığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin

Sahte izin belgesiyle polisi kandırmaya çalışan grubun gece gezmesi, pahalıya patladı
Sahte izin belgesiyle polisi kandırmaya çalışan grubun gece gezmesi, pahalıya patladı
Afganistan'ın etkili komutanlardan Ziyayi bombalı saldırıda öldürüldü
Afganistan'ın etkili komutanlardan Ziyayi bombalı saldırıda öldürüldü
Bu kadarına da pes! Fenomen olmak uğruna 14 yaşındaki kızları öldüresiye dövdüler
Bu kadarına da pes! Fenomen olmak uğruna 14 yaşındaki kızları öldüresiye dövdüler
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Özkoç Ersin Tatar Mustafa Şentop Antonio Guterres Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Müge Anlı Özcan Deniz Burcu Biricik Seren Serengil
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Hüseyin Göçek Abdullah Avcı Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber! İzmir'deki kaçakçılık operasyonlarında 14 şüpheli hakkında işlem yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 17:02:10. #1.16#

title