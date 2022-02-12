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Diş polikliniğinde çıkan yangın hasara neden oldu

AA, Turgay Konuralp - Güncel
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde devlet hastanesine bağlı diş polikliniğinde çıkan yangın söndürüldü.

ÖDEMİŞ, İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde devlet hastanesine bağlı diş polikliniğinde çıkan yangın söndürüldü.

Hürriyet Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki tek katlı Ödemiş Devlet Hastanesi Diş Polikliniğinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alındı.

Ödemiş Kaymakamı Fatih Aksoy ve İzmir Sağlık Müdürü Mehmet Burak Öztop da olay yerine gelerek bilgi aldı.

Yangın nedeniyle bazı cihazlar ile muayene odaları hasar gördü.

Diş polikliniğinde çıkan yangın hasara neden oldu

Diş polikliniğinde çıkan yangın hasara neden oldu

Diş polikliniğinde çıkan yangın hasara neden oldu

AA / Turgay Konuralp - Güncel

Atatürk Caddesi, Ödemiş, Yangın, İzmir, Güncel, Haberler

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