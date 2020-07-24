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Son dakika haber: İzmir'deki cinsel saldırı şüphelisi yakalandı -2

Gelen son dakika haberine göre İzmir'deki cinsel saldırı şüphelisi yakalandı -2 (ekiyle)İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, sabah işe gitmek için evinden çıkan kadının yolunu kesen ve ona tecavüz etmeye çalışan eli bıçaklı maskeli F.K., yakalandı.

24.07.2020 11:59 | Son Güncelleme: 24.07.2020 12:11

İzmir'deki cinsel saldırı şüphelisi yakalandı -2 (ekiyle)

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, sabah işe gitmek için evinden çıkan kadının yolunu kesen ve ona tecavüz etmeye çalışan eli bıçaklı maskeli F.K., yakalandı. F.K.'nın, cinsel saldırı suçundan cezaevinde yattığı ve izinli olarak dışarı çıktığı belirlendi.

Bahçelievler Mahallesi'nde geçen 20 Temmuz'da sabah saat 07.10 sıralarında işe gitmek için pazar yeri yakınında yürüyen D.G.'nin yolu, yüzü maskeli F.K. tarafından kesildi. Elinde bıçak olan saldırgan kadını, kolundan çekip, pazar yerinin duvarına dayadı. Ardından cinsel saldırıda bulunmak istedi. Bu sırada kolundan yaralanan kadının çığlıklarını duyup, koşarak gelen güvenlik görevlisi E.Y.'yi gören saldırgan, hızla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kolundan bıçak darbesi ile yaralanan D.G., sağlık ekiplerince tedavi edildi.

BİR BAŞKA CİNSEL SALDIRI SUÇUNDAN CEZAEVİNE GİRMİŞ

Saldırının ardından geniş çaplı soruşturma başlatan ve olay hakkında çeşitli şubelerden özel ekip kuran polis ekipleri, şüphelinin eşkalini tespit etti. F.K.'nın olay öncesi ve sonrasına ait hareketlerini, 20 kilometre boyunca izleyen ekipler, saldırganın, Karabağlar ilçesindeki bir evde saklandığı bilgisini edindi. Bunun üzerine, polis adrese operasyon düzenledi. F.K., kıskıvrak yakalandı. F.K.'nın, bir başka cinsel saldırı suçundan cezaevinde kaldığı ve izinli olarak çıktığı belirlendi.

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Son dakika haber: İzmir'deki cinsel saldırı şüphelisi yakalandı -2

Kaynak: DHA

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