Son dakika haber | İzmir'deki cinayete ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber | İzmir'deki cinayete ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı

Son dakika haber | İzmir'deki cinayete ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı
Anadolu Ajansı / Şafak Yel - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre İzmir'in Buca ilçesinde bir gencin tabancayla öldürülmesine ilişkin aranan 2 şüpheli yakalandı.

İzmir'in Buca ilçesinde bir gencin tabancayla öldürülmesine ilişkin aranan 2 şüpheli yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Buca Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, Anıl Bahri Kocaman'ın (21) Fırat Mahallesi'ndeki bir parkta silahla vurularak öldürülmesine ilişkin aranan şüpheli E.Ş. ve F.Y'yi Buca ilçesinde olayda kullanıldığı değerlendirilen silahla yakaladı.

Sorgulanmak üzere emniyete götürülen Anıl Bahri Kocaman'ın kız arkadaşının yakını E.Ş'nin suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlılardan E.Ş. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, F.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Buca'da 29 Ağustos'ta, Anıl Bahri Kocaman bir parkta silahla ateş edilerek öldürülmüş, cinayetin ardından 2 kişinin olay yerinden kaçtığı belirtilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Emine Erdoğan Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Düm Tek Tek Hande Erçel Ferhan Şensoy
Spor Marcao Cristiano Şenol Güneş Ünal Karaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haber | İzmir'deki cinayete ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.8.2021 20:55:45. #1.16#

title