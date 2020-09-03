Son dakika haber: İzmir'deki 3 kişinin öldüğü olayda yeni görüntüler ortaya çıktı Son dakika haberlerine göre İzmir'deki 3 kişinin öldüğü olayda yeni görüntüler ortaya çıktıİZMİR'in Gaziemir ilçesinde, astsubay Köksal Doğru'nun boşanma aşamasında olduğu eşiyle birlikte 2 kişiyi öldürüp 1 kişiyi yaraladığı olayda aynı tabancayla intiharı öncesi "Bitirdiniz beni" diye bağırdığı öne sürüldü.

İzmir'deki 3 kişinin öldüğü olayda yeni görüntüler ortaya çıktı

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, astsubay Köksal Doğru'nun boşanma aşamasında olduğu eşiyle birlikte 2 kişiyi öldürüp 1 kişiyi yaraladığı olayda aynı tabancayla intiharı öncesi "Bitirdiniz beni" diye bağırdığı öne sürüldü. Ayrıca olay sonrasında kanlar içinde yere yığılan 3 kişiye, çevredekilerin ve sağlık ekiplerinin kalp masajı yaptığı görüntüler ortaya çıktı.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında, Sevgi Mahallesi'ndeki bir kadın kuaförünün önünde meydana geldi. İddiaya göre, astsubay olduğu öğrenilen Köksal Doğru, boşanma aşamasındaki eşi Handan Doğru'nun işlettiği kadın kuaförü salonuna gitti. Burada eşi ile tartışan Köksal Doğru, tabancasının art arda ateşledi. Çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında Köksel Doğru'nun silahından çıkan kurşunlar, eşi Handan Doğru ile işyerinde çalışan Gizem Önal ve dükkana malzeme getirdiği öne sürülen Alper Rapuroğlu'na isabet etti. Ortalık kan gölüne dönerken, Köksel Doğru ise olay yerinden uzaklaştıktan 100 metre sonra aynı tabancayı başına ateşleyerek yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Handan Doğru, Alper Rapuroğlu ve Köksel Doğru'nun yaşamını yitirdiği, işyeri çalışanı Gizem Önal'ın ise ağır yaralı olduğu belirlendi. Önal, ilk müdahalenin ardından ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Önal'ın hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayda hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi de, savcının incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis, soruşturmayı sürdürüyor.

'BİTİRDİNİZ BENİ' DİYE BAĞIRMIŞ

Olayın meydana geldiği kuaförün yanında kahvehane işleten Mehmet Özdemir, "Olay olduğunda burada değildim. Olduktan sonra geldim baktım yaralılara kalp masajı yapılıyordu. Merdivenlerde, 'Bitirdiniz beni' diye bağırmış. Büyük ihtimalle cinnet geçirdi. Kuaförde çalışan diğer arkadaş tellerden atlayarak kaçıp, kendini kurtarmış. Diğerleri kanlar içerisinde yerde yatıyordu. Hepsini tanırdım, hepsi de güzel insanlardı" dedi.

Görgü tanıklarından Necla Özbudak ise, "Normalde burada kalmıyorum, yeğenimin yanına geldik. Eşim bizi almaya gelmişti. Saniyeyle biz de sıyırdık olaydan. Silah sesleri geldiğinde tam kapının ağzındaydık. Dün bir kabus yaşadık. Hala etkisindeyiz. Silah sesi geldiğinde yukarıdan bir şey düştü sandık. Silah sesini duymadan çıksaydık ben, oğlum ve eşime ne olurdu bilmiyorum" dedi.

Öte yandan, olayın hemen sonrasında, 112 sağlık ekiplerinin 3 kişiyi yaşatmak için kalp masajı yaptığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, 3 kişinin kanlar içinde yerde yattığı ve mahalle sakinleri ile sağlık ekiplerinin 3 kişiyi yaşatmak için ilk yardımda bulunduğu görülüyor.

Kaynak: DHA