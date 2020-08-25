Son dakika haber... İzmir'de zehir tacirlerine operasyon: 10 gözaltı Gelen son dakika haberine göre İzmir'de polis ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de polis ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti ettiği belirlenen zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin şafak vakti, önceden belirlediği adreslere yönelik yaptığı operasyonda 10 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Yakalanan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. - İZMİR

Kaynak: İHA