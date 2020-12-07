Son dakika haberi... Yoldan çıkan otomobil yayalara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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Son dakika haberi... Yoldan çıkan otomobil yayalara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

07.12.2020 14:03 | Son Güncelleme: 07.12.2020 14:31

Gelen son dakika haberlerine göre İzmir'in Konak ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İzmir'in Konak ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Balçova'dan Konak yönüne ilerleyen A.E. idaresindeki 09 SK 177 plakalı otomobil, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Göztepe Köprüsü civarında, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpmamak için manevra yaptı.

Kontrolden çıkan otomobil, refüje çarptıktan sonra yol kenarındaki korkulukları aştı.

Korkulukların arkasındaki açık otopark alanına giren otomobil, burada yaya olarak ilerleyen iki kadına ve park halindeki 35 AOZ 106 plakalı cipe çarptı.

Kazada, üzerlerinden kimlik çıkmadığı belirtilen iki kadından biri olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan diğer kadın ise çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

A.E, gözaltına alındı.

Son dakika haberi... Yoldan çıkan otomobil yayalara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberi... Yoldan çıkan otomobil yayalara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberi... Yoldan çıkan otomobil yayalara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberi... Yoldan çıkan otomobil yayalara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin

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