Son dakika haber: İzmir'de yaşayan Ukraynalılardan 'Savaşa hayır' eylemi

İZMİR'de yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın başlattığı askeri harekata tepki gösterdi. Gündoğdu Meydanı'nda toplanan yerleşik Ukraynalılar adına konuşan İzmir Ukraynalılar Derneği Başkanı Olena Özbek, "Tüm devletler, bu savaşa hayır demeli. Topraklarımızda savaş istemiyoruz" denildi.

İzmir Ukraynalılar Derneği, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırıyı düzenledikleri eylemle protesto etti. Derneğin çağrısıyla Gündoğdu Meydanı'nda bir araya gelen Ukrayna vatandaşları, Rusya'ya geri çekilme çağrısı yaptı. Ellerinde Ukrayna bayrakları ve dövizlerle meydana gelen Ukraynalılar, açıklama öncesinde Ukrayna ve Türkiye milli marşlarını okudu. Çocuklarıyla birlikte eyleme katılan Ukraynalılar, savaşın durdurulması istedi.