Gece kartallarından hayat kurtaran hamle
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Gece kartallarından hayat kurtaran hamle

22.01.2021 05:32 | Son Güncelleme: 22.01.2021 05:37
Gece kartallarından hayat kurtaran hamle

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde buzdolabının elektrik aksamındaki arızadan kaynaklanan yangında, devriye görevinde bulunan bekçilerin zamanında müdahalesi ile facianın eşiğinden dönüldü.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde buzdolabının elektrik aksamındaki arızadan kaynaklanan yangında, devriye görevinde bulunan bekçilerin zamanında müdahalesi ile facianın eşiğinden dönüldü. Yangını fark eden bekçilerin müdahalesiyle alev topuna dönen evdeki 13 kişi kurtarıldı. Dumandan etkilenen 1'i çocuk 2 kişiye olay yerinde müdahale edilirken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ise ev kullanılmaz hale geldi.

Bugün saat 03.00 sıralarında Karabağlar Mahallesi'nde bulunan Ferhat Demir'e ait 2 katlı evin 2'nci katında yangın çıktı. Mahallede devriye görevinde bulunan gece kartalları (bekçi), dumanı  fark ederek müdahalede bulundu. İtfaiye ve sağlık ekiplerine haber veren bekçiler, evden çığlık seslerini duyunca içeriye girdi. Kısa sürede yayılan alevlerin arasına tereddüt etmeden dalan bekçilerin çabasıyla mahsur kalan 13 kişi tahliye edildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye erleri, alev topuna dönen yangına müdahalede bulundu. Yapılan çalışmalar sonucunda, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 1'i çocuk 2 kişi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde tedavi edildi.Öte yandan, itfaiye ekiplerinin yaptığı kontrolde, yangının buzdolabının elektrik aksamından kaynaklanan arıza sonucu çıktığı tespit edildi. 

 

 


Gece kartallarından hayat kurtaran hamle
Gece kartallarından hayat kurtaran hamle
Gece kartallarından hayat kurtaran hamle
Gece kartallarından hayat kurtaran hamle
Gece kartallarından hayat kurtaran hamle
Gece kartallarından hayat kurtaran hamle
Gece kartallarından hayat kurtaran hamle
Gece kartallarından hayat kurtaran hamle
Gece kartallarından hayat kurtaran hamle
Gece kartallarından hayat kurtaran hamle

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

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