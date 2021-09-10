Son dakika haber... İzmir'de yağmur kaza getirdi: 1 ölü

İzmir'in Bayındır ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen trafik kazasında yabancı uyruklu bir kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Bayındır yolu caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Tokatbaşı mevkiinden Bayındır istikametine giden Özbekistan uyruklu Zayniddin Kholbaev (38) idaresindeki 35 M 7802 plakalı motosiklet, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen İ.S. yönetimindeki 35 JDT 74 plakalı otomobille çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri yol güvenliğini sağlarken, sağlık ekipleri tarafından kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan motosiklet sürücüsü ambulansla Bayındır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Kholbaev, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

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