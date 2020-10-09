Son dakika haber: İzmir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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Son dakika haber: İzmir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

09.10.2020 07:27 | Son Güncelleme: 09.10.2020 07:30
Son dakika haber: İzmir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Bir son dakika haberine göre İzmir'in Buca ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İzmir'in Buca ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarda bazı şüphelilerin iş yeri ve ikametlerinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaşıldı.

Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda H.B, S.Y, S.H.Ç, A.K. ve B.K. gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca, 2 hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Ç. ve H.B. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

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