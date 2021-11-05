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Son dakika haber | İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık - Haberler | Güncel
Son dakika haber | İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Son dakika haberlerine göre İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen bir şüphelinin adresine düzenlenen operasyonda 607 gram esrar maddesi ve 48 adet yeşil reçeteye tabi olan uyuşturucu hap ele geçirildi.

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen bir şüphelinin adresine düzenlenen operasyonda 607 gram esrar maddesi ve 48 adet yeşil reçeteye tabi olan uyuşturucu hap ele geçirildi.

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede uyuşturucu madde ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, T.B. (36) isimli şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığı belirlendi. Savcılık talimatı ile T.B.'nin adresine düzenlenen operasyonda, 607 gram esrar ve 48 adet yeşil reçeteye tabi olan uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan T.B., sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan T.B., sevk edildiği adliyede tutuklandı.


Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık - Son Dakika Haberleri
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