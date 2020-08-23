Son dakika haber! İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı Son dakika gelişmesine göre İZMİR'de, farklı adreslere yapılan uyuşturucu operasyonlarında 5 kilo 550 gram esrar, 1 kilo 34 gram metamfetamin ve 12 bin 309 sentetik ecza maddesi ele geçirilirken, 9 şüpheli gözaltına alındı.

İZMİR'de, farklı adreslere yapılan uyuşturucu operasyonlarında 5 kilo 550 gram esrar, 1 kilo 34 gram metamfetamin ve 12 bin 309 sentetik ecza maddesi ele geçirilirken, 9 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli ilçelerde eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Teknik ve fiziki takibin ardından yapılan operasyonlarda 5 kilo 550 gram esrar, 1 kilo 34 gram uyuşturucu madde metamfetamin ve 12 bin 309 sentetik ecza maddesi ele geçirilirken, 9 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan uyuşturucu madde suçlarından kesinleşmiş hapis cezası ve arama kaydı olan 7 şüpheli de yakalandı.

Kaynak: DHA