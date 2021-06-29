Son dakika haber: İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Son dakika haberleri... İzmir'in Beydağ, Bayındır, Bergama. Tire, Torbalı, Ödemiş, Menemen, Kiraz, Kemalpaşa, Urla ve Seferihisar ilçelerinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, konuyla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Beydağ, Bayındır, Bergama. Tire, Torbalı, Ödemiş, Menemen, Kiraz, Kemalpaşa, Urla ve Seferihisar ilçelerinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, konuyla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesi maksadıyla 21-28 Haziran tarihleri arasında Beydağ, Bayındır, Bergama, Tire, Torbalı, Ödemiş, Menemen, Kiraz, Kemalpaşa, Urla ve Seferihisar olmak üzere toplam 11 ilçede operasyonlar gerçekleştirdi. Jandarma Narkotik Timleri, narkotik köpekleri ve drone destekli olarak yürütülen operasyonlarda, ormanlık alan içerisinde ekili vaziyette toplam bin 753 kök kenevir bitkisi, yaklaşık 100 gram kubar esrar, 10 gram eroin, 82 gram kenevir tohumu ile 3 adet bong olarak tabir edilen uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

Konu ile ilgili 7 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı