İzmir'de uyuşturucu operasyonu
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İzmir'de uyuşturucu operasyonu

19.03.2021 10:46 | Son Güncelleme: 19.03.2021 11:12

İzmir'de uyuşturucu operasyonu 195 adet ve 123,11 gram "Magic mashroom" ele geçirildi Uyuşturucu operasyonunda 11 gözaltı İzmir'de çeşitli adreslere düzenlenen operasyonlarda, 195 adet ve 123,11 gram "Magic mashroom" isimli uyuşturucu mantar maddesi ve 45 adet sentetik hap ele geçirildi;

İzmir'de uyuşturucu operasyonu

195 adet ve 123,11 gram "Magic mashroom" ele geçirildi

Uyuşturucu operasyonunda 11 gözaltı

İZMİR - İzmir'de çeşitli adreslere düzenlenen operasyonlarda, 195 adet ve 123,11 gram "Magic mashroom" isimli uyuşturucu mantar maddesi ve 45 adet sentetik hap ele geçirildi; 11 şahıs ise gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünün ortak gerçekleştirdiği çalışmalar ile uyuşturucu madde imal veya ticareti yapan şahıslara yönelik 16 Mart ve 17 Mart tarihlerinde İzmir'in çeşitli noktalarında operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda 195 adet ve 123,11 gram "Magic mashroom" isimli uyuşturucu mantar maddesi, "Magic mashroom" isimli mantar maddesini yetiştirmek için kullanılan düzenek ve 45 adet sentetik hap ele geçirildi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 11 şahıs gözaltına alındı.

İzmir'de uyuşturucu operasyonu
İzmir'de uyuşturucu operasyonu
İzmir'de uyuşturucu operasyonu
İzmir'de uyuşturucu operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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