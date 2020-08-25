Son dakika haber... İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı Gelen son dakika haberlerine göre İZMİR'de, uyuşturucu imal edip, ticaretini yapan 10 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İZMİR'de, uyuşturucu imal edip, ticaretini yapan 10 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Teknik ve fiziki takip ile kimlikleri belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

- İzmir

Kaynak: DHA