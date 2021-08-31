Son dakika haber: İzmir'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 53 zanlıdan 15'i tutuklandı
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Son dakika haber: İzmir'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 53 zanlıdan 15'i tutuklandı

Son dakika haber: İzmir'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 53 zanlıdan 15'i tutuklandı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... İzmir'de, uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 53 şüpheliden 15'i tutuklandı.

İzmir'de, uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 53 şüpheliden 15'i tutuklandı.

İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde 19-23 Ağustos tarihlerinde, 31 ayrı operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramalarda 1 kilo 430 gram esrar, 201 gram metamfetamin, 3 gram kokain, 1 gram eroin, 43 gram sentetik kannabinoid, 172 uyarıcı hap, 918 gram sentetik ecza ürünü, 2 tabanca, 2 tüfek, 3 şarjör ve 20 fişek ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 20 bin 630 lira ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 53 zanlıdan 15'i tutuklandı.

Şüphelilerden 5'i hakkında adli kontrol şartı uygulanırken, diğerleri serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış

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