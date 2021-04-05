Son dakika haber | İzmir'de uyuşturucu operasyonları: Bir haftada 14 tutuklama
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Son dakika haber | İzmir'de uyuşturucu operasyonları: Bir haftada 14 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber | İzmir'de uyuşturucu operasyonları: Bir haftada 14 tutuklama

Son dakika haberine göre İzmir'de polis ekipleri tarafından son bir haftada gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 41 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

İzmir'de polis ekipleri tarafından son bir haftada gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 41 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapanlarla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekiplerin 29 Mart - 4 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirdiği operasyonlarda 41 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan toplam 41 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Toplam 41 şüpheliden 14'ü ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Son dakika haber | İzmir'de uyuşturucu operasyonları: Bir haftada 14 tutuklama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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