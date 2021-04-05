Son dakika haber | İzmir'de uyuşturucu operasyonları: Bir haftada 14 tutuklama

Son dakika haberine göre İzmir'de polis ekipleri tarafından son bir haftada gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 41 şüpheliden 14'ü tutuklandı.