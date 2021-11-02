Son dakika haber | İzmir'de uyuşturucu operasyonları: 12 turuklama

İZMİR (İHA) - İzmir'de jandarma ekipleri tarafından il genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken olaylarla ilgili 12 şüpheli tutuklandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 15-28 Ekim tarihleri arasında Bayındır, Bergama, Beydağ, Bornova, Güzelbahçe. Kemalpaşa, Kınık, Menemen, Ödemiş ve Torbalı ilçelerinde bir çok adrese operasyon düzenledi. Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordine ve talimatları doğrultusunda İzmir İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca drone destekli ve yaya olarak gerçekleştirilen operasyonlarda gerçekleşen aramalarda, 854 adet sentetik hap, 26 gram metamfetamin, 16 bin 571 gram kubar esrar maddesi, 53 gram eroin, 40 gram afyon sakızı, 871 kök kenevir bitkisi, 3 tabanca, 1 av tüfeği, 1 hassas terazi ile suçtan elde edildiği belirlenen 105 bin TL para ele geçirildi.

12 şüpheli tutuklandı

Öte yandan operasyonlarda olaylarla ilgili 54 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 12'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 11 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İZMİR