Tsunamide hayatta kalmaya çalışan köpeğin o anları kamerada

Tsunamide hayatta kalmaya çalışan köpeğin o anları kamerada İzmir depremi sırasında oluşan tsunami dalgalarının arasında yaşama tutunmaya çalışan köpeğin o anları kameralara yansıdı.

Tsunamide hayatta kalmaya çalışan köpeğin o anları kamerada

İZMİR - İzmir depremi sırasında oluşan tsunami dalgalarının arasında yaşama tutunmaya çalışan köpeğin o anları kameralara yansıdı.

İzmir'de 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından Seferihisar'da tsunami de etkisini göstermişti. Bir kişi hayatını kaybetti. Diğer yanda tsunaminin etkisinde kalan bir köpeğin suların içindeki kurtulma çabaları kameralara yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAKAN GÖNÜL