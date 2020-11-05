Tsunamide hayatta kalmaya çalışan köpeğin o anları kamerada
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Tsunamide hayatta kalmaya çalışan köpeğin o anları kamerada

05.11.2020 12:10 | Son Güncelleme: 05.11.2020 13:09

Tsunamide hayatta kalmaya çalışan köpeğin o anları kamerada İzmir depremi sırasında oluşan tsunami dalgalarının arasında yaşama tutunmaya çalışan köpeğin o anları kameralara yansıdı.

Tsunamide hayatta kalmaya çalışan köpeğin o anları kamerada

İZMİR - İzmir depremi sırasında oluşan tsunami dalgalarının arasında yaşama tutunmaya çalışan köpeğin o anları kameralara yansıdı.

İzmir'de 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından Seferihisar'da tsunami de etkisini göstermişti. Bir kişi hayatını kaybetti. Diğer yanda tsunaminin etkisinde kalan bir köpeğin suların içindeki kurtulma çabaları kameralara yansıdı.

Tsunamide hayatta kalmaya çalışan köpeğin o anları kamerada
Tsunamide hayatta kalmaya çalışan köpeğin o anları kamerada
Tsunamide hayatta kalmaya çalışan köpeğin o anları kamerada
Tsunamide hayatta kalmaya çalışan köpeğin o anları kamerada
Tsunamide hayatta kalmaya çalışan köpeğin o anları kamerada
Tsunamide hayatta kalmaya çalışan köpeğin o anları kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAKAN GÖNÜL

İlgili Haberler

Kocası saldırıya uğradı, eşi çaresizlik içinde o anları kaydetti
Kocası saldırıya uğradı, eşi çaresizlik içinde o anları kaydetti
Son dakika! Yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşa otomobil çarptı... O anlar kamerada
Son dakika! Yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşa otomobil çarptı... O anlar kamerada
At koşturur gibi motosiklet sürdü...O anlar kamerada
At koşturur gibi motosiklet sürdü...O anlar kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Fuat Oktay İlham Aliyev Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Enes Batur Halil Sezai Demet Akalın Türkan Şoray
Spor Can Bartu Abdullah Avcı Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla İzmir Deprem Joe Biden Seferihisar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tsunamide hayatta kalmaya çalışan köpeğin o anları kamerada - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.11.2020 13:09:27. #1.14#
title