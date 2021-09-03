Son dakika haber... İzmir'de trafik kazası: 1 yaralı
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Son dakika haber... İzmir'de trafik kazası: 1 yaralı

Son dakika haber... İzmir'de trafik kazası: 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre İzmir'in Tire ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

İzmir'in Tire ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

V.A. yönetimindeki 35 AFB 576 plakalı hafif ticari araç, Turgut Özal Bulvarı Kesikbaş mevkisinde refüjdeki ağaca çarptıktan sonra devrildi.

Kazada yaralanan 1 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Tire Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Son dakika haber... İzmir'de trafik kazası: 1 yaralı
Son dakika haber... İzmir'de trafik kazası: 1 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı

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