Son dakika haber... İzmir'de trafik kazası: 1 yaralı
Son dakika gelişmesine göre İzmir'in Tire ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
İzmir'in Tire ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
V.A. yönetimindeki 35 AFB 576 plakalı hafif ticari araç, Turgut Özal Bulvarı Kesikbaş mevkisinde refüjdeki ağaca çarptıktan sonra devrildi.
Kazada yaralanan 1 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Tire Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı