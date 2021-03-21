Son Dakika | Terör örgütünü övücü slogan atan 5 kişi gözaltına alındı
21.03.2021 18:41 | Son Güncelleme: 21.03.2021 18:52
Son dakika haberler... İzmir'de nevruz etkinliği sonrası terör örgütü PKK/KCK'yı övücü sloganlar attığı tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir'de nevruz etkinliği sonrası terör örgütü PKK/KCK'yı övücü sloganlar attığı tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, dün Alsancak semtinde yapılan etkinliğin ardından bir grubun PKK/KCK'yı övücü sloganlar atmasının sosyal medyada paylaşılması üzerine 5 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubelerine bağlı ekiplerce kimlikleri belirlenen şüpheliler, düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel