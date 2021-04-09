Son dakika haber: İzmir'de tek katlı müstakil evde yangın

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Son dakika haberine göre İzmir'de tek katlı müstakil evde yangınİZMİR'in Bornova ilçesinde, tek katlı müstakil evde yangın çıktı.

İzmir'de tek katlı müstakil evde yangın

İZMİR'in Bornova ilçesinde, tek katlı müstakil evde yangın çıktı. Yangında ev küle dönerken, evde yaşadığı öğrenilen Mustafa Ç. itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

Yangın, sabah saat 05.00 sıralarında Rafet Paşa Mahallesi 5170 sokaktaki tek katlı müstakil evde çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangını görenler, durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, evde yalnız yaşadığı öğrenilen Mustafa Ç. ise itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucu ev kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin incelemeleri sonucu yangının çıkış sebebi netlik kazanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı