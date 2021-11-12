Son dakika haber | İzmir'de tefecilik operasyonu: 2 gözaltı
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Son dakika haber | İzmir'de tefecilik operasyonu: 2 gözaltı

Son dakika haber | İzmir'de tefecilik operasyonu: 2 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre İzmir'in Ödemiş ilçesinde tefecilik yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik, polis ekiplerince gerçekleşen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde tefecilik yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik, polis ekiplerince gerçekleşen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda senet ve nakit para ele geçirildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, yapılan çalışmalar sonucu Y.A. ve M.A.'nın ilçede tefecilik yaparak haksız kazanç sağladıklarını belirledi. Harekete geçen ekipler, Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir'in Ödemiş ve Aydın'ın Kuşadası ilçesinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda adreslerde yapılan aramalarda, 53 adet senet, 2 adet çek, 2 adet boş senet koçanı ve 41 bin 100 lira nakit para ele geçirildi. Olayla ilgili Y.A. ve M.A. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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