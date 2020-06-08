Son dakika haber | İzmir'de, tedbirlere uymayan 300 kişiye idari para cezası
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Son dakika haber | İzmir'de, tedbirlere uymayan 300 kişiye idari para cezası

Son dakika haberlerine göre İZMİR'de, il genelindeki sahillerde ve İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde son 3 gündür yapılan denetimlerde, sosyal mesafeye uymayan ve kapalı alanda maske takmayan 300 kişiye idari para cezası kesildi.

Son dakika haber | İzmir'de, tedbirlere uymayan 300 kişiye idari para cezası
08.06.2020 22:11 | Son Güncelleme: 08.06.2020 23:06

İZMİR'de, il genelindeki sahillerde ve İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde son 3 gündür yapılan denetimlerde, sosyal mesafeye uymayan ve kapalı alanda maske takmayan 300 kişiye idari para cezası kesildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, il genelinde koronavirüs tedbirlerini hiçe sayan ve toplum sağlığını tehlikeye atan kişiler üzerindeki denetimlerini sıklaştırdı. Alsancak, Konak, Güzelyalı ve Karşıyaka'daki sahillerin yanı sıra, İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde, son 3 gündür yapılan denetimlerde, maske takmadığı ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı tespit edilen 300 kişiye idari para cezası kesildi. Emniyetten yapılan açıklamada, kontrollerin sıkı şekilde devam edeceği vurgulandı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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