Son dakika haber... İzmir'de tartıştığı yeğenini öldürdüğü iddia edilen dayı yakalandı
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Son dakika haber... İzmir'de tartıştığı yeğenini öldürdüğü iddia edilen dayı yakalandı

Son dakika haberi... İzmir'in Beydağ ilçesinde, tartıştığı yeğenini bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen dayı ile 2 kişi gözaltına alındı.

Son dakika haber... İzmir'de tartıştığı yeğenini öldürdüğü iddia edilen dayı yakalandı
24.08.2020 18:31 | Son Güncelleme: 24.08.2020 18:31

İzmir'in Beydağ ilçesinde, tartıştığı yeğenini bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen dayı ile 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Aktepe Mahallesi Değirmen mevkisinde M.Ş. (53) ile yeğeni Mehmet Özen (28) arasında tartışma çıktı.Tartışmanın büyümesi üzerine M.Ş. Özen'i bıçakla yaraladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık personeli yaptığı incelemede, Özen'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Beydağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.Ş. ile olay sırasında bölgede bulunan K.B. ile Y.K'yi yakalayıp gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: AA

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