Son dakika haber! İzmir'de tarihi binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haber! İzmir'de tarihi binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Anadolu Ajansı / Meriç Ürer - Haberler | Güncel
Son dakika haber! İzmir'de tarihi binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Edinilen son dakika gelişmesine göre İzmir'in Konak ilçesinde 4 katlı tarihi binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İzmir'in Konak ilçesinde 4 katlı tarihi binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Şehitler Caddesi'ndeki tarihi binanın çatısından alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Bölgeye ulaşan çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı.

Daha önce iplik fabrikası olarak kullanıldığı belirtilen tarihi binada soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

Polis ekiplerince yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meriç Ürer

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