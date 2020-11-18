Son dakika haber: İzmir'de takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber: İzmir'de takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

18.11.2020 07:53 | Son Güncelleme: 18.11.2020 07:56
Son dakika haber: İzmir'de takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Son dakika gündem haberine göre İzmir'in Aliağa ilçesinde takla atan otomobilin altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

İzmir'in Aliağa ilçesinde takla atan otomobilin altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Kuzey Ege Otoyolu Aliağa çıkışındaki bağlantı yolunda Emre Çoban yönetimindeki 34 NK 9915 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Kaza sırasında sürücü, savrulan aracın altında kaldı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Çoban'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, savcının incelemesinin ardından Aliağa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Soykan Bal

İlgili Haberler

TIR'la çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
TIR'la çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Son dakika haber | Otomobilin çarptığı yaşlı adam, hayatını kaybetti
Son dakika haber | Otomobilin çarptığı yaşlı adam, hayatını kaybetti
Son dakika haberi: Otomobilin çaptığı motosikletli hayatını kaybetti
Son dakika haberi: Otomobilin çaptığı motosikletli hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Lütfi Elvan Meral Akşener Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can İdil Fırat Caner Cindoruk Yıldız Çağrı Atiksoy
Spor Mert Günok Cenk Tosun Ozan Tufan Şenol Güneş Samet Aybaba
Daha Fazla Kasım Bursa Kabine İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: İzmir'de takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.11.2020 07:56:34. #1.14#
title