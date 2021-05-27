Son dakika haber! İZMİR'DE SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON 11 GÖZALTI

Bir son dakika haberine göre İZMİR'de 'rüşvet almak', 'rüşvet vermek' ve 'rüşvete aracılık etmek' suçlamasıyla bir şebekeye yönelik operasyonda, 11 kişi gözaltına alındı.