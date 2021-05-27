Son dakika haber! İZMİR'DE SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON 11 GÖZALTI
Bir son dakika haberine göre İZMİR'de 'rüşvet almak', 'rüşvet vermek' ve 'rüşvete aracılık etmek' suçlamasıyla bir şebekeye yönelik operasyonda, 11 kişi gözaltına alındı.
İZMİR'de 'rüşvet almak', 'rüşvet vermek' ve 'rüşvete aracılık etmek' suçlamasıyla bir şebekeye yönelik operasyonda, 11 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir suç örgütüne yönelik çalışma yaptı. 'Rüşvet almak', 'rüşvet vermek' ve 'rüşvete aracılık etmek' suçlamalarının bulunduğu şebekeye yönelik, geçen pazartesi günü, eş zamanlı operasyon yapıldı. Bornova, Çiğli, Menemen, Buca, Bayraklı, Gaziemir ve Karabağlar ilçelerinde yapılan baskınlarda, 1'i kamu görevlisi 11 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında, 6 şüphelinin daha yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Jandarmaya götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı