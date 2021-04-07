İzmir'de sokak ortasında silahlı çatışma: 6 yaralı
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İzmir'de sokak ortasında silahlı çatışma: 6 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Konak ilçesinde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı.

İzmir'in Konak ilçesinde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltın alındı.

Olay, Emir Sultan Mahallesi 1192 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, iki gün önce silahlı kavgaya karışan iki grup arasında saat 20.00 sıralarında sokak ortasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın ardından her iki grupta birbirlerine pompalı tüfekle ateş etmeye başladı. Açılan ateş sonucu vücuduna pompalı tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Kudret L., Kadriye. L., Yeliz. E., Meriç G. ve Kadir Ç., ve Adem L. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine adrese çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerine yaralılar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, olaya karıştığı değerlendirilen 5 şüpheli Konak İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınarak karakola götürüldü. Olayla ilgili iki pompalı tüfeğe ekipler tarafından el konulurken, soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

(Mustafa İç/İHA)

İzmir'de sokak ortasında silahlı çatışma: 6 yaralı
İzmir'de sokak ortasında silahlı çatışma: 6 yaralı
İzmir'de sokak ortasında silahlı çatışma: 6 yaralı
İzmir'de sokak ortasında silahlı çatışma: 6 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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