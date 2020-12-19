İzmir'de sobadan çıkan yangın kulübeyi sardı
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İzmir'de sobadan çıkan yangın kulübeyi sardı

19.12.2020 17:31 | Son Güncelleme: 19.12.2020 17:39

İzmir'in Konak ilçesinde bir otoparkın kulübesinde sobadan çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

İzmir'in Konak ilçesinde bir otoparkın kulübesinde sobadan çıkan yangın büyümeden söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre yangın saat 16.30 sıralarında Turgut Reis Mahallesi 360 çıkmazında meydana geldi. İddiaya göre otoparkın bekçiliğini yapan şahsın kulübenin dışında yaktığı sobadan çıkan alevler bir anda çevreyi sardı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek, otoparkın yanında bulunan okul bahçesine sirayet etmeden yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, olayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı. - İZMİR

İzmir'de sobadan çıkan yangın kulübeyi sardı
İzmir'de sobadan çıkan yangın kulübeyi sardı
İzmir'de sobadan çıkan yangın kulübeyi sardı
İzmir'de sobadan çıkan yangın kulübeyi sardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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