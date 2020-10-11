Son dakika haber | İzmir'de silahlı kavga: 3 yaralı
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Son dakika haber | İzmir'de silahlı kavga: 3 yaralı

11.10.2020 22:43 | Son Güncelleme: 11.10.2020 22:46
Son dakika haber | İzmir'de silahlı kavga: 3 yaralı

Son dakika gelişmesine göre İzmir'in Karabağlar ilçesinde cep telefonu alışverişi nedeniyle çıktığı iddia edilen silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde cep telefonu alışverişi nedeniyle çıktığı iddia edilen silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

İddiaya göre, internetten cep telefonu alan Ali A. ile Fevzi A, söz konusu cihazın arızalı olması nedeniyle Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi'ndeki bir mekanda Emrah T, Emrah K. ve Kadir K. ile buluştu.

Burada tartışan iki grup daha sonra kavga etmeye başladı.

Bu sırada Fevzi A, yanında bulunan silahla Emrah T, Emrah K. ve Kadir K'ye ateş etti.

Ali A. ile Fevzi A. olayın ardından kaçarken yaralılar Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından bölgeye giden polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Fidan

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