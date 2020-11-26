Son dakika haber: İzmir'de silahlı kavga: 1 ölü
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Son dakika haber: İzmir'de silahlı kavga: 1 ölü

26.11.2020 01:17 | Son Güncelleme: 26.11.2020 01:20
Son dakika haber: İzmir'de silahlı kavga: 1 ölü

Son dakika haber: İzmir'in Buca ilçesinde silahlı kavgada yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İzmir'in Buca ilçesinde silahlı kavgada yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İddiaya göre, dün akşam saatlerinde Güven Mahallesi'nde yaşayan annesini ziyarete giden Tolga Taşkaner (29) ile aynı apartmanda yalnız yaşayan Y.G. (70) merdivende karşılaştı.

İkili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce Y.G, evine giderek silahını aldı ve Taşkaner'i ateş ederek yaraladı.

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Olay yerinden kaçan Y.G, silah sesini duyan sokak sakinleri tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

Sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Taşkaner, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan Y.G'nin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan Taşkaner'in annesi ve bir başka komşunun 3 gün önce Y.G'den küfürlü konuştuğu için şikayetçi olduğu, Y.G. ile Taşkaner arasındaki tartışmanın da küfürlü konuşmadan dolayı çıktığı öne sürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Soykan Bal

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