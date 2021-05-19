Silahla vurulan kişi öldü

İzmir'in Konak ilçesinde silahla yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İzmir'in Konak ilçesinde silahla yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Gökhan Çelenk (33) ile Çınartepe Mahallesi Dicle Caddesi'nde devamlı olarak motosikletiyle yüksek sesli müzik açarak dolaştığı gerekçesiyle Erdi M. (24) arasında husumet oluştu.

Erdi M. ile Çelenk, telefonda birbirlerini tehdit ettikten sonra sokakta buluşarak tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Çelenk, Erdi M'ye bıçakla saldırdı. Erdi M. ise yanındaki tabancayla Çelenk'e ateş etti.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Başından ağır yaralanan Çelenk, sağlık ekiplerince Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Burada yapılan müdahalelere rağmen Çelenk hayatını kaybetti.

Olay yerinden kaçan zanlı, Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz