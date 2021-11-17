Son dakika haber: İzmir'de silah kaçakçılığı iddiasıyla 7 kişi yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: İzmir'de silah kaçakçılığı iddiasıyla 7 kişi yakalandı

AA / Meriç Ürer - Haberler | Güncel
Son dakika haber: İzmir'de silah kaçakçılığı iddiasıyla 7 kişi yakalandı

Son dakika haberine göre İzmir'in Menemen ilçesinde silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

MENEMEN, İZMİR (AA) - İzmir'in Menemen ilçesinde silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığınca silah ticareti yaptıkları öne sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Aliağa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, eş zamanlı operasyonda 7 zanlıyı gözaltına aldı.

Şüphelilerin ikametlerinde silah ve av tüfekleri ele geçirildi.

Adreslerinde bulunamayan 4 kişiyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

Evine gelen adamı öldüren Esra: 12 yıldır peşimdeydi, mecbur kaldım

Evine gelen adamı öldüren Esra: 12 yıldır peşimdeydi, mecbur kaldım

 Kan izlerini takip eden komşuları buldu! Talihsiz adamı defalarca bıçaklayıp öldürmüşler

Kan izlerini takip eden komşuları buldu! Talihsiz adamı defalarca bıçaklayıp öldürmüşler

 Son dakika! ARNAVUTKÖY'DE CİNAYET; EVİNDE BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Son dakika! ARNAVUTKÖY'DE CİNAYET; EVİNDE BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

AA / Meriç Ürer - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title