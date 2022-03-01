Son dakika haber | İzmir'de seyir halindeki otomobilin yandığı anları güvenlik kamerası kaydetti
AA, Hüseyin Bağış - Güncel
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Son dakika gündem haberine göre İzmir'in Karşıyaka ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde yangın çıktı.
KARŞIYAKA, İZMİR (AA) - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde yangın çıktı.
Anadolu Caddesi üzerinde seyir halindeki otomobilin arka bölümü alev aldı. Sürücü, yol kenarına park ettiği otomobili terk etti.
Sürücüler ve çevredekilerin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobilde hasar meydana geldi.
Olayı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası kaydetti.
AA / Hüseyin Bağış - Güncel