Son dakika haber | İzmir'de seyir halindeki otomobilin yandığı anları güvenlik kamerası kaydetti - Haberler

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Son dakika haber | İzmir'de seyir halindeki otomobilin yandığı anları güvenlik kamerası kaydetti

AA, Hüseyin Bağış - Güncel
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Son dakika haber | İzmir'de seyir halindeki otomobilin yandığı anları güvenlik kamerası kaydetti

Son dakika gündem haberine göre İzmir'in Karşıyaka ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde yangın çıktı.

KARŞIYAKA, İZMİR (AA) - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde yangın çıktı.

Anadolu Caddesi üzerinde seyir halindeki otomobilin arka bölümü alev aldı. Sürücü, yol kenarına park ettiği otomobili terk etti.

Sürücüler ve çevredekilerin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobilde hasar meydana geldi.

Olayı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası kaydetti.

AA / Hüseyin Bağış - Güncel

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