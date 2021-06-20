Son dakika haber! İzmir'de şehit yakınları Babalar Günü'nde şehitliği ziyaret etti

Son dakika haber: İzmir'deki şehit yakınları, Babalar Günü dolayısıyla Kadifekale Hava Şehitliği'nde yakınlarının mezarlarına yaptıkları ziyarette duygulu anlar yaşadı.

İzmir'deki şehit yakınları, Babalar Günü dolayısıyla Kadifekale Hava Şehitliği'nde yakınlarının mezarlarına yaptıkları ziyarette duygulu anlar yaşadı.

Babalar Günü nedeniyle sabah saatlerinde şehitliği ziyaret eden şehit aileleri, dua etti, Kuran-ı Kerim okudu.

Evlatlarının kabirlerini temizleyen bazı babalar da kabirlerin yanı başına oturarak, dua etti.

Hakkari'de 1994 yılında bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda çığ düşmesi sonucu 9 silah arkadaşıyla şehit olan Jandarma Komando Onbaşı Göksel Yaman'ın babası Kemal Yaman da ailesiyle oğlunun mezarını ziyaret etti.

Şehit babası Yaman, AA muhabirine, uzun yıllar geçmesine rağmen evladının acısının ilk günkü tazeliğini koruduğunu söyledi.

Gözyaşlarına hakim olamayan Yaman, şunları kaydetti:

"Oğlum 1 Şubat 1994'de Hakkari'de operasyon dönüşü şehit oldu. Oğlum 17 kişilik özel timde yer alıyordu. Bunlardan 9'u maalesef orada şehit oldu. Onu unutmak mümkün mü. Bugün de Babalar Günü dolayısıyla elimi öptürmeye geldim, her sene geliyorum. Allah ömür verdiği sürece de geleceğim. Kendimizi avutuyoruz, 'elimi öptürdüm' diye kardeşlerine söylüyorum. O benim ilk oğlumdu, Allah kimseye bu acıyı tattırmasın. Vatan sağ olsun diyoruz, kendimizi öyle avutmaya çalışıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Fidan