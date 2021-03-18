Son dakika haber! İzmir'de şehit aileleri ve gazilere devlet övünç madalyası

Son dakika haber: İzmir'de şehit aileleri ve gazilere devlet övünç madalyası İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, düzenlenen törenle 7 şehit ailesi ve 3 gaziye, devlet övünç madalyası ve beratını tevcih etti.

İzmir'de şehit aileleri ve gazilere devlet övünç madalyası

İZMİR - İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, düzenlenen törenle 7 şehit ailesi ve 3 gaziye, devlet övünç madalyası ve beratını tevcih etti.

Dokuz Eylül Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezindeki düzenlenen Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreninde şehit ve gazilerin özgeçmişleri okunurken, evlatlarının fotoğraflarını gören aileler duygu dolu anlar yaşadı. Törende konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Türk milletinin 1. Dünya Savaşında vatanına karşı başlatılan mütecaviz hamlelerin giderek uluslararası bir paylaşım savaşına dönüşmesi sonucu çok yıkımlar yaşadığını söyledi.

1. Dünya Savaşı'nın en kanlı kısmı olan Çanakkale savaşlarında, kayıplar ve yıkımların tarihin akışını değiştiren kahramanlıklara dönüştüğünü ifade eden Vali Köşger, "Bu savaşlar, binlerce yıldır kader birliği yaparak aynı bayrak altında, aynı vatan üzerinde yaşayan bir milletin, bütün yokluk ve imkansızlıklara rağmen büyük kahramanlıklar göstererek canı pahasına vermiş olduğu mücadelenin zaferle taçlanmasıdır. Bu zaferlerden biri de Çanakkale Deniz Zaferidir. Bugün aynı zamanda tarihin akışını değiştiren Çanakkale Deniz Zaferinin yıldönümü ve Şehitlerimizi Anma Günü'dür. Yani, Türk milletinin varoluş iradesini kıracak hiçbir gücün olmadığını, olamayacağını tüm dünyaya gösteren aziz şehitlerimizi anma, onlara minnet ve şükran duygularımızı yineleme günüdür" dedi.

Konuşmanın ardından Vali Köşger, madalya ve beratları şehit aileleri ile gazilere tevcih etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ GÖZETEN